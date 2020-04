Wie viel wird Ann-Kathrin (30) mit ihren Fans teilen? Ende März verkündete die Frau von Mario Götze (27) süße Neuigkeiten: Sie und der Fußball-Profi erwarten ihr erstes Kind! Tatsächlich ist die Schwangerschaft auch schon ziemlich weit fortgeschritten – das Model befindet sich bereits im siebten Monat. Weitere Details hat die Mami in spe nicht verraten. Doch wird Ann-Kathrin überhaupt alles, wie zum Beispiel das Babygeschlecht, öffentlich machen?

In ihrem neuen YouTube-Video beantwortet die Beauty einige Fan-Fragen zu ihrer Schwangerschaft. "Mädchen oder Junge – diese Frage habt ihr mir am häufigsten gestellt. Noch werde ich euch keine Antwort darauf geben", sagt die Blondine. Wenn die Gesundheitskrise sich etwas beruhigt habe, plane sie eine Babyparty. "Ich werde all unsere engsten Freunde und die Familie einladen. Ich plane das Ganze für Ende oder Anfang Juni", verkündet die 30-Jährige. "Und dann werde ich verraten, ob es ein Junge wird, ein kleiner Mario, oder ein Mädchen, eine kleine Ann-Kathrin." Sie werde das große Geheimnis auf jeden Fall noch vor der Geburt lüften.

Mario und seine Liebste kennen das Geschlecht natürlich bereits – für einen Namen hätten sich die werdenden Eltern jedoch noch nicht entschieden. "Wir haben jetzt drei Namen in der engeren Auswahl", erzählte Ann-Kathrin in einem Vogue-Interview und stellte klar, dass sie erst nach der Geburt schauen würden, welcher Name am besten zu ihrem Baby passt.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

