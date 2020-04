Und plötzlich ist Ramon Roselly ein Frauenschwarm! Mit seiner engelsgleichen Stimme galt der Gebäudereiniger von Anfang an als Favorit bei DSDS – und tatsächlich: Im Finale vor zwei Wochen setzte er sich glorreich gegen seine Konkurrenz durch und landete mit seinem ersten Song direkt auf Platz eins der Charts. Zu verdanken hat Ramon das seinen zumeist weiblichen Fans. Das weiß auch seine Freundin Lorena. Ist sie deshalb eifersüchtig?

"Natürlich ist das schwierig. Da sind immer Frauen...", gab Lorena im RTL-Interview zu. Angst um ihre Beziehung hat sie jedoch nicht: "Der größte Stolz ist doch zu wissen, dass ich seine Frau bin und andere ihn gut finden." Denn was Ramons weibliche Supporter denken, wenn sie ihn sehen, kann die 22-Jährige sich genau denken: "'So ein junger Mann, der macht Sport, sieht gut aus und singt dann auch noch Schlager.' Was wollen wir Frauen denn noch mehr?" Lorena betonte jedoch: Ihr Liebster wisse genau, dass sie seine Frau sei!

Dass Ramon plötzlich so viel unterwegs ist, stellt das Paar trotzdem auf eine harte Belastungsprobe. Vor allem die letzten Wochen bei DSDS waren sehr zeitintensiv für den 26-Jährigen. "Es gab auch einige Momente, in denen ich traurig war. Ich konnte dich ja nicht einfach anrufen, weil du zutun hattest. Oder ich wollte dich nicht belasten", vertraute die Blondine Ramon während des Interviews an.

TVNOW / Stefan Gregorowius Ramon Roselly bei "Let's Dance", 2020

Instagram / ramonroselly_official Ramon Roselly, DSDS-Gewinner 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Ramon, DSDS-Kandidat 2020



