Wie schafft es DSDS-Star Ramon Roselly (27), seinen Beruf und die Liebe unter einen Hut zu bekommen? Seit über sieben Jahren geht der Schlagersänger jetzt schon mit seiner Freundin Lorena Hein durchs Leben. Vor allem seit seinem DSDS-Sieg 2020 ist der Musiker schwer gefragt – und viel unterwegs. Noch dazu lebt er in einem Wohnwagen. Wie hält die Beziehung von Lorena und Ramon diesen Stress aus?

Promiflash hat mal bei dem 27-Jährigen nachgefragt, ob sein Job und sein Lebensstil seiner Partnerschaft nicht manchmal im Weg stehen. Seine direkte Antwort: "Nein, es ist alles in Ordnung bei uns. Es ist so, dass wir das alles kennen: Wir sind beide Zirkuskinder, wir sind immer unterwegs, schon von klein auf. Bei uns gibt es aus diesem Grund irgendwie keine Probleme." Klingt ganz so, als wäre sie einfach perfekt für ihn!

Tatsächlich sind Lorena und Ramon bis heute "Zirkuskinder": "Wir haben unseren Weihnachtszirkus zweimal zusammen moderiert", verrät der Goldene-Henne-Preisträger. Können die beiden sich vorstellen, Beruf und Liebe in Zukunft häufiger zu verknüpfen – und etwa einen gemeinsamen Song aufzunehmen? "Nein, eigentlich nicht. Bei der Moderation hat sie mit mir mal ein Lied gesungen, aber ansonsten nicht."

TVNOW / Stefan Gregorowius Show-Gewinner Ramon Roselly mit der DSDS-Geburtstagstorte

Instagram / hein_lorena_official Ramon Rosellys Partnerin Lorena Hein

Ben Wolf Ramon Roselly, Sänger

