Würde Ramon Roselly (28) auch einmal das Tanzbein schwingen? Der einstige DSDS-Sieger startet gerade mit seiner Musikkarriere durch und hat dem Fernsehen nach der Castingshow eher den Rücken zugekehrt. Ein Familienmitglied hingegen räumt da gerade ganz schön ab: Sein Cousin René Casselly (25) fegt zurzeit bei Let's Dance über das Tanzparkett! Aber könnte sich Ramon die Teilnahme eigentlich auch vorstellen?

In der vergangenen Show des beliebten Tanzwettbewerbs war der Sänger als Gast vor Ort und feuerte seinen Cousin an. Die Moderatoren Daniel Hartwich (43) und Victoria Swarovski (28) fragten ihn prompt, ob er nächstes Jahr auch dabei sein würde. "In der Tat denke ich wirklich, dass Tanzen nicht ganz so meins ist. Mein Cousin macht es sehr gut, worauf ich stolz bin", wich Ramon jedoch aus. Aber trotzdem hat er seinen Gefallen an der Show gefunden: "Es ist traumhaft schön!"

Daniel und Victoria bohrten aber noch weiter nach und fragten, mit wem von den Profis er überhaupt gerne tanzen würde. "Ich muss offen und ehrlich sagen, Valentin (35) und Renata (34) waren in meinem Musikvideo zu Gast und da hat Renata schon immer gesagt: 'Du musst zu 'Let's Dance' kommen, wir tanzen dann zusammen!' Also es wär eine Kandidatin für mich", gab er daraufhin ehrlich zu.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius René Casselly, "Let's Dance"-Kandidat 2022

ActionPress Ramon Roselly im April 2020

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im April 2021

