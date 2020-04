Die diesjährige DSDS-Staffel war voller neuer, aber auch bekannter Gesichter! Bis vor einer Woche flimmerte die beliebte Castingshow über die deutsche TV-Bildschirme. 2020 war ein ganz besonderes Jahr, denn es wurden nicht nur jede Menge Talente entdeckt, sondern auch alte Stars feierten in der Sendung ein Comeback. Neben Juliette Schoppmann (40) als Vocal-Coach, war auch Alexander Klaws (36), der DSDS-Sieger der ersten Staffel, als Moderator mit dabei! Er verkündete vergangenen Samstag höchstpersönlich Ramon Roselly Sieg als "Superstar 2020". Jetzt feierte er auch noch weitere Erfolge seines DSDS-Nachfolgers!

Ramon stürmte vor wenigen Tagen nicht nur die Spitze der iTunes-Charts, sondern auch die der deutschen Single-Charts! Das haut auch den "Take Me Tonight"-Interpreten aus den Socken. Er teilt jetzt ein Foto des neuen Superstars und kommentiert: "Glückwunsch an unseren Gewinner! Nummer eins Baby!" Alex spricht aber auch seinem ehemaligen Mentor und Chefjuror ein Kompliment aus: "Fette Umarmung an Dieter Bohlen (66). Du hast es mal wieder allen gezeigt!"

Alex hatte die Mehrheit der Promiflash-Leser mit seiner lässigen Moderation begeistern können: 63,6 Prozent der 13.581 Wähler fanden, dass er einen guten Job gemacht hat. Dagegen waren 36,4 Prozent der Meinung, dass das Moderieren nicht so sein Ding sei.

Anzeige

Instagram / ramonroselly_official Ramon Roselly im April 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Klaws und Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Sänger Alexander Klaws



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de