Geht es bei Menowin Fröhlich (32) auf der Waage auch weiterhin bergab? Während seiner Zeit in der diesjährigen Staffel von Big Brother war das schließlich das Ziel des DSDS-Stars: seine überflüssigen Pfunde loszuwerden! Im Container setzte er sein Vorhaben auch erfolgreich um – allerdings entschied er sich, das Projekt frühzeitig zu verlassen. Wie läuft es wohl in der Außenwelt mit seinem Abnehmweg?

Gleich nach Denny Heidrichs Exit wurde Menowin am Montagabend bei der Big Brother After Show zugeschaltet. In dem virtuellen Gespräch gab der Musiker den Zuschauern auch ein aktuelles Gewichts-Update: "Ich habe weiter abgenommen. Es ist natürlich nicht so effektiv wie im Haus gewesen mit zwei Stunden Sport. Wir haben hier ja auch viel zu tun. Aber seit der letzten Sendung habe ich schon so zwei Kilo abgenommen", berichtete er.

Momentan wiege er 114,5 Kilogramm. In dem TV-Projekt hatte Menowin bereits satte zehn Kilo verloren. "Ich habe jetzt gesehen, dass es funktionieren kann, wenn ich es nur will", hatte er im Anschluss an seinen freiwilligen Ausstieg Promiflash mitgeteilt.

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich im April 2020

Getty Images Menowin Fröhlich, Sänger

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, TV-Star



