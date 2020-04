Hätte das Familienverhältnis der Markles gerettet werden können? Es ist kein Geheimnis: Seitdem Herzogin Meghan (38) in das britische Königshaus einheiratete, ist die Beziehung zu ihrem Vater Thomas Markle (75) mehr als angespannt. Immer wieder plauderte der Rentner seither intime Details an die Presse aus. Offenbar tat er dies aber sogar im absoluten Bewusstsein darüber, wie sehr es seiner Tochter missfallen würde: Nun tauchte ein heikler SMS-Verkehr zwischen Meghans Mann, Prinz Harry (35), und Thomas auf, der noch vor der royalen Hochzeit gesendet wurde.

Der Nachrichten-Verlauf geht aus Gerichtsdokumenten, die unter anderem TMZ vorliegen, hervor. In den Messages bittet Harry Meghans Vater fünf Tage vor der Hochzeit, aufzuhören, mit der Presse in Kontakt zu treten. Zuvor ließ sich Thomas absichtlich von Paparazzi bei vermeintlichen Hochzeitsvorbereitungen ablichten. "Ich muss wirklich mit dir sprechen. Du musst dich nicht entschuldigen, wir verstehen die Umstände, aber sich den Medien zuzuwenden wird alles nur noch schlimmer machen", lautet demnach ein Text vom Prinzen. "Wenn du Meg liebst und es wieder gut machen willst, ruf mich an, weil es zwei andere Möglichkeiten gibt, welche nicht beinhalten, dass du mit den Medien reden musst, die übrigens diese ganze Situation geschaffen haben." Weiter versicherte Harry zu diesem Zeitpunkt noch, dass Meghan und er nicht böse auf ihn seien.

Thomas sollte seine Tochter eigentlich zum Altar führen, aufgrund eines Herzinfarktes konnte er der Zeremonie im Mai 2018 jedoch nicht beiwohnen. Meghan versuchte ihren Vater nach Bekanntwerden seines Krankenhausaufenthaltes noch mehrmals zu erreichen: "Ich habe das ganze Wochenende versucht, dich anzurufen, aber du nimmst keine Anrufe an und antwortest auf keine Nachrichten. [...] Brauchst du Hilfe?", heißt es in einer weiteren SMS. Auch bat sie ihm an, ein Security-Team zu seinem Schutz zu schicken.

Anzeige

MEGA Thomas Markle Sr. im Oktober 2018

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Splash News Thomas Markle, Herzogin Meghans Vater



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de