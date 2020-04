So viel Planung steckte hinter Michael Wendlers (47) Antrag. Anfang der Woche hat der Schlagerstar seiner Freundin Laura Müller (19) die Frage aller Fragen gestellt – und die Influencerin hat natürlich sofort "Ja" gesagt. Von dem romantischen Moment im Sonnenuntergang teilten die beiden auch einen Schnappschuss mit ihren Followern. In einen so aufwendigen Heiratsantrag hatte der Wendler allerdings auch eine Menge Planung gesteckt.

Etliche rote Rosen, Kerzen und ein Ring mit viel Bling-Bling – der 47-Jährige scheute für seine große Liebesüberraschung keine Kosten und Mühen. Damit in dem entscheidenden Augenblick auch wirklich alles perfekt ist, hatte er offenbar schon Tage vorher mit den Vorbereitungen angefangen. Bereits am Donnerstag fehlte er bei Lauras Let's Dance-Proben und die verpasst der "Sie liebt den DJ"-Interpret sonst nie. "Er hat mir nur gesagt: 'Ich muss die Zeit nutzen, wenn du nicht da bist und etwas vorbereiten'", erklärte die 19-Jährige noch völlig ahnungslos im RTL-Interview. Nur vier Tage später ist ihr Schatz vor ihr auf die Knie gefallen.

Die Hochzeit soll in diesem Sommer in Las Vegas stattfinden. Die Feier ist zwar nur im engsten Kreis geplant, ihr Jawort wollen die beiden allerdings von TV-Kameras begleiten lassen. Hättet ihr gedacht, dass Michael den Antrag so lange geplant hat? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im März 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de