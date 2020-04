Natascha Ochsenknecht (55) erinnert sich an ihre Schwangerschafts-Zeit zurück! Im vergangenen Herbst musste die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin ziemlich stark sein: Nachdem ihre erwachsenen Söhne Jimi Blue (28) und Wilson Gonzalez (30) bereits seit langer Zeit auf eigenen Beinen stehen, verließ auch Nesthäkchen Cheyenne (19) die gemeinsame Wohnung und zog mit ihrem Freund zusammen. Auch wenn die Ochsenknecht-Sprösslinge alle ihren eigenen Weg gehen, unterstützt sich die ganze Familie noch immer. In einem emotionalen Throwback blickt Natascha jetzt auf eine ihrer Schwangerschaften zurück – und das ziemlich freizügig...

Auf ihrem Instagram-Profil postet die dreifache Mama eine sexy Collage, zwischen derer beiden Aufnahmen genau 29 Jahre liegen. Auf einem Schnappschuss von 1991 steht sie in Bikini-Höschen am Strand und verdeckt mit Baby Wilson im Arm sowohl Brüste als auch ihr Mini-Bäuchlein. Die TV-Bekanntheit war damals bereits im fünften Monat schwanger mit Brüderchen Jimi. In dem Body-Post bekommen die Fans der Blondine aber nicht nur ein altes Urlaubs-Foto zu sehen: Natascha lässt zum Vergleich alle Hüllen fallen und zeigt, dass sie sich auch heute noch sehen lassen kann.

"Ich dachte mir, bevor ich zu alt bin, mich so zu zeigen, poste ich heute diese Fotos", schreibt sie zu dem Beitrag. Sie habe kein Problem damit, sich so im Netz zu präsentieren – immerhin sei Nacktsein doch total normal. "Wir kommen nackt auf die Welt und das Schönste ist der erste Herzschlag", erklärt die 55-Jährige.

Wenzel, Georg / ActionPress Cheyenne, Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht bei der Eröffnung der "BAR bOx“

Facebook / n.ochsenknecht Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht vor vielen Jahren

Getty Images Natascha Ochsenknecht



