Muss Mateo Glotz sich ernsthafte Gedanken um seine Beziehung machen? Seine Freundin Michelle Daniaux und er stellen ihre Liebe momentan in der Fremdflirt-Show Temptation Island auf die Probe. Während er sein Herz Single-Lady Sarah Milewski ausschüttet, kommt seine Partnerin dem Verführer Max Schnabel verdächtig nah. Aber dem geht es offenbar längst nicht mehr darum, Michelles Treue zu testen. Er hat anscheinend echte Gefühle für die Studentin entwickelt.

In Folge sieben köpften Max und die Blondine zunächst eine Flasche Champagner in ihrem Zimmer und schliefen am Ende des Abends gemeinsam in ihrem Bett ein. Aber die 21-Jährige schlich sich nachts irgendwann raus – eine schwere Enttäuschung für den angehenden Fahrlehrer. "Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich nach links geguckt und bemerkt, dass da leider keine Michelle liegt. Trotzdem war es schön, neben ihr einzuschlafen", betonte er. Na, ob da wohl jemand schon Schmetterlinge im Bauch hat? "Ich genieße jeden Moment, den ich mit ihr verbringen kann", schwärmte er weiter.

Auch wenn die beiden nicht die Nacht miteinander verbracht haben, kamen sie sich am Tag darauf im Pool wieder ziemlich nahe. Max umarmte Michelle ganz vertraut – und die hatte damit gar kein Problem: "Ich bin nach dem letzten Lagerfeuer etwas lockerer, nachdem ich gesehen habe, dass Mateo auch so ziemlich auf jede Regel pfeift, die wir vorher ausgemacht haben." Max glaubt daher, dass sich Michelle vielleicht doch auf ihn einlassen könnte.

