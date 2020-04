Wie groß war die Wiedersehensfreude bei Serkan Yavuz (27) und Carina Spack (23)? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat war vor einigen Wochen in den Big Brother-Container gezogen. Am Mittwoch gab er jedoch überraschend bekannt, dass er freiwillig das TV-Format verlässt! Nach seinem Exit konnte der Reality-TV-Star seine Freundin Carina endlich wieder in die Arme schließen. Im Promiflash-Interview erinnert er sich an den Moment.

"Carina hat mich natürlich abgeholt. Nur hat sie auch mit einem freiwilligen Auszug nicht gerechnet, daher hatten wir es dann sehr eilig, weil wir direkt ein Pferd kaufen gegangen sind. Der Termin stand, da wird nicht lange gefackelt", erklärt Serkan gegenüber Promiflash. Tatsächlich habe sich das Pärchen nur schnell umarmt und sei direkt in Auto gestiegen, um los zu düsen. "Dafür liebe ich sie", witzelt der 27-Jährige.

Carina sei ihm die ganze Zeit über nicht aus dem Kopf gegangen, gibt er weiter zu. Durch seine Sehnsucht sei er sich seiner starken Gefühle für die Blondine klar geworden. "Und mir ist da noch mal mehr bewusst geworden, wie sehr ich Carina liebe", schwärmt er.

Sat. 1 Serkan Yavuz bei "Big Brother" 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Januar 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020



