Désirée Nick (63) schießt zurück! Die Kabarettistin konnte gerade erst ihr großes Promis unter Palmen-Comeback feiern – nur um die Show gleich in derselben Folge wieder zu verlassen. Bei einer Challenge hatte sie sich einen Bluterguss und einen Muskelfaserriss zugezogen. Ihre Show-Kollegen Bastian Yotta (43) und Carina Spack (23) kaufen ihr das allerdings nicht ab. Sie sind sich sicher, La Nick habe bloß simuliert. Das will Désirée nicht auf sich sitzen lassen und schlägt im Promiflash-Interview zurück!

"Ich habe nichts anderes erwartet, weil alle beide in sämtlichen Einschätzungen immer 100 Prozent daneben liegen", wettert die 63-Jährige gegenüber Promiflash. Die Verletzungen seien nämlich sehr wohl echt und das könne sie auch durch Krankenhausberichte und Bilder belegen. "Also auch hier wieder eine totale Bruchlandung und nichts als verbaler Dünnschiss", urteilt sie über Yottas und Carinas Lästereien. Vor allem an Bastian lässt die ehemalige Dschungelkönigin kein gutes Haar. Die beiden sind in ihrer gemeinsamen Zeit in dem Reality-Format immer wieder aneinandergeraten. "Er begreift nicht, wie er sich mit all seinen Boshaftigkeiten selbst zerstört. Den muss man gar nicht mehr vernichten, das tut er selbst", meckert sie über den 43-Jährigen.

Aber auch auf Carinas Seitenhieb hat Désirée eine sehr deutliche Antwort: "Traurig ist, dass ein junges Mädel sich zur Zofe dieses Schaumschlägers macht. [...] Da habe ich wirklich mehr Respekt vor jeder Prostituierten, die sich auf die Meile stellt. Die geht wenigstens einem klassischen Gewerbe nach und befolgt die Regeln."

Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Carina Spack, TV-Star



