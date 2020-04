Nanu, was ist denn da los? Erst vor wenigen Wochen hielt Sebastian Pannek (33) um die Hand seiner Liebsten Angelina Heger (28) an – im gemeinsamen Urlaub auf Lanzarote stellte der ehemalige Rosenkavalier die Frage aller Fragen. Zwar gaben die zwei kurz darauf ein paar Details zu dem Antrag preis, doch über eine anstehende Hochzeit hüllten sie sich in Schweigen. Nun deutet allerdings einiges darauf hin, dass das Paar heimlich "Ja" gesagt hat.

Nimmt man das Profil von Angelina genauer unter die Lupe, springt ein entscheidendes Detail ins Auge: Sie hat ihr Profil unbenannt und zwar in Angelina Pannek! Außerdem ist es schon seit einer Weile verdächtig still auf den Accounts der werdenden Eltern geworden. Sowohl die 28-Jährige als auch Basti meldeten sich schon seit Längerem nicht mehr bei ihrer Community, obwohl sie das normalerweise fast täglich tun.

In einer Frage- und Antwortrunde auf Instagram verriet Angelina kürzlich, dass sie schon ein Hochzeitsdatum festgelegt hätten – verraten haben sie den Tag allerdings nicht. Auch die Fans spekulieren jetzt wie wild darüber, ob die Turteltauben wohl still und heimlich in den Hafen der Ehe geschippert sind. Abwegig wäre es nicht, da die zwei in wenigen Wochen Eltern eines Sohnes werden.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de