Die aktuelle Lage bringt viele Paare an ihre Grenzen! Schon seit ein paar Wochen müssen Daniela Katzenberger (33), ihr Mann Lucas Cordalis (52) und Töchterchen Sophia (4) sich an die Ausgangssperre halten, die in Spanien verhängt worden ist. Die drei dürfen ihr Haus auf Mallorca nur noch für dringende Angelegenheiten wie Arztbesuche, zum Einkaufen und zum Arbeiten verlassen. So langsam fällt der Familie die Decke auf dem Kopf. Das ganze Aufeinanderhocken wirkt sich auch auf Dani und Lucas' Partnerschaft aus!

In ihrer Instagram-Story spricht die Katze sich nun offen aus – nachdem sie auf die Toilette geflüchtet ist, um mal ihre Ruhe zu haben. "Lucas ist genervt, dann entsteht da auch so ein Frust! Das ist auch eine brutale Beziehungsprobe", berichtet Dani ehrlich. "Da geht man sich auf den Sack und das nach sieben Jahren, obwohl ich gedacht hab, ich kenn' meinen Mann in- und auswendig! Ich hätte nie gedacht, dass der mich so nerven kann!", schildert die Reality-TV-Beauty weiter. Das sei für sie eine ganz neue Erfahrung, denn Lucas habe sonst keine anstrengende Art.

Doch nicht nur Dani und Lucas bekommen die Einschränkungen zu spüren, auch ihre Tochter hat mit den Maßnahmen zu kämpfen. "Wir dürfen ja gar nicht raus, das trifft zum Beispiel Sophia am härtesten: Keine sozialen Kontakte, keine Freundinnen, keine Schule – sitzt die ganze Zeit mit ihren spießigen Eltern daheim", witzelt die Löwenmutter. "Obwohl wir sie wirklich gut beschäftigen... Die kriegt langsam auch echt das Kotzen."

