Hängt der Haussegen bei Oliver (42) und Amira Pocher (27) etwa schief? In den sozialen Netzwerken polarisiert der Comedian schon seit Wochen immer wieder mit seinen Videos. In den Clips holt er zum Rundumschlag gegen Influencer wie Sarah Harrison (28), Anne Wünsche (28) oder Schlagerstar Michael Wendler (47) aus. Unter anderem prangert er deren Verhalten in der aktuellen Gesundheitslage an. Jetzt scheint sich Oli auch seine Frau vorzunehmen: In einer TV-Show sind zwischen den Eheleuten die Fetzen geflogen.

Bei "Das Spiel beginnt" traten die beiden am Mittwoch gegen drei weitere Familienteams an und schnitten dabei nicht gut ab. Vor allem beim digitalen Memory-Spiel riss dem 42-Jährigen der Geduldsfaden. Vor allem bei den letzten vier Karten kam seine Partnerin durcheinander und verschenkte damit den Sieg. "Das war ein Elfmeter ohne Torwart", ärgerte sich Pocher über Amira. Das ließ die Beauty natürlich nicht auf sich sitzen und keifte zurück: "Ich habe hier bisher alles alleine gemacht!"

Als der vierfache Vater im nächsten Duell gegen Til Schweiger (56) antrat, wurde er plötzlich ganz verlegen. Beim "Teelicht Curling" war er es, der wichtige Punkte verspielte. "Ich habe gegen Deutschlands größten Schauspieler verloren", rechtfertigte sich der Verlierer. "Im Teelichtschieben", konterte Amira daraufhin und verwehrte ihm den Platz an ihrer Seite. Am Ende rauften sich die zwei zwar noch einmal zusammen, doch für den Sieg reichte es nicht.

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Johannes B. Kerner, Moderator

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Oliver und Amira Pocher in der TV-Show "Das Spiel beginnt"

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Til Schweiger und Oliver Pocher in der TV-Show "Das Spiel beginnt"



