Die Schwangerschaft hält Maren Wolf (27) ganz schön auf Trab! Kurz vor Weihnachten gaben die YouTuberin und ihr Mann Tobias preis, dass sie schon bald zu dritt sein werden. Mit den Babynews ging für das Paar ein großer Wunsch in Erfüllung – doch schon von Anfang an hat Maren auch immer wieder mit Problemen der Schwangerschaft zu kämpfen. Während sie zunächst unter starker Übelkeit litt, macht ihr nun offenbar das Herz zu schaffen.

"Ich muss nachher noch zum Arzt und mein EKG abgeben", klärt Maren ihre Fans in einem aktuellen YouTube-Video auf. Aufmerksamen Followern war kurz zuvor schon bei Instagram aufgefallen, dass verdächtige Kabel aus dem Pullover des Netzstars hervorblitzten. "Ich habe in den letzten paar Tagen, und auch immer wieder in der Schwangerschaft, wie so ein Herzstolpern. Es fühlt sich an wie so ein leichter Aussetzer", schildert sie ihre Beschwerden.

Mithilfe des sogenannten Elektrokardiogramms werden die Herzströme des Patienten gemessen – so können Herzerkrankungen diagnostiziert oder ausgeschlossen werden. Maren versichert ihren Abonnenten abschließend aber, dass es ihr soweit gut gehe und auch das Baby wohlauf sei.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im März 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Oktober 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf im April 2020



