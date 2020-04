Paola Marias (26) zweite Schwangerschaft ist definitiv kein Zuckerschlecken! Am vergangenen Wochenende durften es auch endlich ihre Fans wissen: Die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski (33) erwarten nach Söhnchen Leonardo (1) das zweite gemeinsame Kind! Zwar freut sich die Netz-Schönheit riesig, dass sie wieder schwanger ist – aber sie hat auch ganz schön zu kämpfen: In den ersten Wochen ging es Paola so schlecht, dass sie Gewicht verloren hat!

In ihrem neusten YouTube-Video berichtet sie jetzt ungeschönt von den Anfängen ihrer zweiten Schwangerschaft: "Die ersten Wochen waren wirklich eine absolute Katastrophe!", schildert Paola. "Ich kam gar nicht klar. Mir ging es wirklich so schlecht, dass ich sogar abgenommen habe. Ich glaube, sogar drei Kilo hab ich abgenommen", berichtet die werdende Zweifachmama weiter. Der Grund: Sie habe sich konstant übergeben müssen! "Egal, was ich vor mir hatte, auch wenn es nur ein Apfel gewesen ist, mir war immer übel – durchgängig. Das war wirklich nicht witzig."

Eine ganz neue Erfahrung für Paola: "Das hatte ich bei Leonardo nicht so stark", erinnert sich die Beauty an ihre erste Schwangerschaft. Damals habe sie im Gegensatz zu heute auch schnell und viel zugenommen.

Instagram / paola Paola Maria in der 13. Schwangerschaftswoche

Instagram / paola Paola Maria im April 2020

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leo



