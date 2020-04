Online-Eskalation wegen Laura Müller (19)! Am Montagabend war es endlich soweit – die Influencerin und ihr "Schatzi" Michael Wendler (47) gaben bekannt, dass sie sich miteinander verlobt haben. Kurz darauf zeigte die amtierende Let's Dance-Kandidatin den dazugehörigen Funkel-Klunker an ihrem Finger. Um ihren Fans eine besondere Freude zu machen, ließ Laura ihren Verlobungsring in einer günstigeren Silber-Version nachproduzieren, damit ihre Follower ihn ebenfalls kaufen können. Diese Idee kam anscheinend sehr gut an – Lauras Community legte die Website lahm.

Das verriet die 19-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Nachdem Laura ihren Verlobungsring auf Social Media beworben hatte, brach die Web-Präsenz des Online-Shops binnen kürzester Zeit zusammen. Schließlich kostete die Silber-Variante des Schmuckstücks nur 59 Euro und war damit wesentlich günstiger als Lauras Weißgold-Original. Und offenbar hatten viele Fan-Girls das Accessoire gekauft, um ihrem Idol etwas näher zu sein.

Die Promiflash-Leser sind von dem Schmuckstück allerdings nicht ganz so überzeugt, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. So gaben 88,6 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sich den Ring nicht nachkaufen würden. Lediglich 11,4 Prozent zogen es dagegen in Erwägung, sich das silberne Accessoire zuzulegen.

