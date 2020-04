In diese Rolle findet selbst Tom Beck (42) nicht so schnell hinein! Seit November steht das Leben des Schauspielers Kopf. Gemeinsam mit seiner Liebsten Chryssanthi Kavazi (31) konnte er sein erstes Kind auf der Welt begrüßen. So schön die Elternfreuden auch sind, an seine Aufgabe und Verantwortung als Papa muss sich Tom offenbar erst noch gewöhnen. Er verriet, dass er dazu neige, sich zu einem wahren Helikopter-Vater zu entwickeln!

Im Interview mit RTL plauderte der Sänger über den Alltag mit Kind – und der ist manchmal ganz schön aufregend! Häufig überkommen Tom nämlich mitten in der Nacht große Ängste ums geliebte Baby: "Wenn ich dann mal nachts aufwache und rübergucke, die schlafen ja auch so ruhig, dass man denkt: 'Oh Gott, atmen die noch?'" Dann höre er noch mal ganz genau hin oder stupse seinen Nachkommen sogar oftmals an, um auch ganz sicherzugehen, dass dieser wohlauf ist.

Auf die Frage, ob Tom dazu neige, ein übermäßig besorgter Elternteil zu werden, gab er ehrlich zu: "Die Gefahr ist schon da, glaube ich." Das habe er zuletzt bei seinem Musikvideodreh, indem auch ein kleines Mädchen mitspielt, gemerkt. Die Kleine habe zwischenzeitlich ausgiebig auf dem Spielplatz gespielt. Bei dem 42-Jährigen schrillten da schon die Alarmglocken: "Und dann dachte ich nur so 'Oh mein Gott, wenn die da jetzt runterfällt und dann auf den Kopf knallt...' Ich hoffe, dass ich da cool werde", gab er sich abschließend optimistisch.

