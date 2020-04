Gibt es keine Hoffnung mehr für einen Quotenaufschwung bei Big Brother? Ursprünglich war die Freude groß, als bekannt wurde, dass die Realityshow nach jahrelanger Pause ein TV-Comeback feiern sollte. Doch leider brachte das Format letztendlich nicht den erhofften Erfolg und der Sender zieht nun die Konsequenzen daraus. Nachdem die Liveshows montags zunächst nur vorübergehend wegen Spezialsendungen aus der Primetime verbannt wurden, ist dieser Sendeplatz nun offenbar endgültig Geschichte.

Das berichtet jetzt das Medienmagazin DWDL. Liefen die Entscheidungsfolgen mit Moderator Jochen Schropp (41) in den ersten Wochen noch um 20.15 Uhr, so starten sie ab sofort immer erst gegen 22 Uhr. Auf Anfrage bestätigte Sat.1, dass dies auch für das am 23. Mai geplante Finale gilt. Die zeitliche Änderung habe laut Sender "programmtechnische Gründe".

Dabei hatten die Verantwortlichen versucht, das Format durch ein paar prominente Gesichter etwas spannender zu gestalten. Bachelor in Paradise-Star Jade Übach (26), DSDS-Finalist Menowin Fröhlich (32) und Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (27) sollten frischen Wind in den Container bringen. Leider konnten auch sie nicht die gewünschten Zuschauer vor die Mattscheiben locken.

Sat. 1 Jochen Schropp und Carina Spack bei "Big Brother" 2020

SAT.1 Janine Pink und Jochen Schropp bei "Big Brother"

SAT.1 / Willi Weber Jochen Schropp, "Big Brother"-Moderator



