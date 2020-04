Big Brother verliert immer mehr Zuschauer! Als bekannt wurde, dass das kultige Reality-Format ein TV-Comeback feiert, war die Freude vieler Fans zunächst groß. Doch die Euphorie scheint mittlerweile verpufft zu sein. Mit dem Einzug von prominenten Gesichtern wie Jade Übach (26), Serkan Yavuz (27) oder Menowin Fröhlich (32) versuchten die Macher, das Format attraktiver zu machen. Haben sie den Quoten-Kampf nun aufgegeben? Die Sendung bekommt vorerst einen neuen Sendeplatz.

Wie Quotenmeter berichtet, ist zunächst nur die Liveshow am Montag von der Programmänderung betroffen. Die läuft sonst immer zur Primetime um 20.15 Uhr. Doch am 13. April und am 20. April muss das Format, das von Jochen Schropp (41) moderiert wird, für Sondersendungen oder Filme weichen und beginnt erst um kurz nach 22 Uhr. Die tägliche Zusammenfassung um 19 Uhr soll aber weiterhin zur gewohnten Zeit ausgestrahlt werden.

Davon erhofft sich der Sender, wieder mehr Zuschauer an die heimische Mattscheibe fesseln zu können. Bei der "Big Brother"-Liveshow erreichte Sat.1 zuletzt nur noch knapp sieben Prozent der 14- bis 49-Jährigen und blieb damit unter dem Durchschnitt. Auch bei den täglichen Folgen schalteten nur noch weniger als sechs Prozent der Zielgruppe ein.

© SAT.1 / Julian Essink Jochen Schropp, Moderator von "Big Brother" 2020

Sat. 1 Jochen Schropp und Carina Spack bei "Big Brother" 2020

Sat. 1 Die "Big Brother"-Kandidaten im Glashaus 2020



