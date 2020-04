Ist das Kriegsbeil zwischen Claudia Obert (58) und Désirée Nick (63) nun endlich begraben? Bei Promis unter Palmen flogen zwischen den zwei Luxusladys ordentlich die Fetzen. Für die Zuschauer entstand der Eindruck, dass sich die beiden absolut nicht ausstehen können, und vor allem eine Versöhnung zwischen der Unternehmerin und der Kabarettistin schien für viele ausgeschlossen. Jetzt haben die beiden offenbar doch Frieden geschlossen.

Auf ihrem Instagram-Account stimmte die Blondine jetzt ziemlich versöhnliche Töne gegenüber ihrer Rivalin an. Die 58-Jährige dürfe gerne auf ein Sektchen bei Désirée vorbeikommen, denn der Moët sei bereits kaltgestellt. "Ich gehe später bei ihr vorbei und kaufe fünf Paar Schuhe!", erklärte die Blondine in dem Beitrag. Offenbar war La Nick über das Verhalten der übrigen Inselbewohner in der aktuellen Folge der Show so geschockt, dass sie sich kurzerhand auf die Seite ihrer ehemaligen Rivalin stellte.

Ihrem Ärger über das Mobbing von Claudia machte sie auf ihrer Insta-Seite Luft: "Die Truppe weiß gar nicht, was sie getan hat." Sie sei der Meinung, dass Bastian Yotta (43), Carina Spack (23) und Matthias Mangiapane (36) wegen dieser "Mobbing-Parade in miesester Form" in keinem TV-Format mehr auftreten dürfen. "Ich distanziere mich von diesem Pöbel, der gestern seine wahres Ich gezeigt hat", schrieb sie weiter.

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de