Wird DSDS 2021 etwa ohne ein gern gesehenes Gesicht stattfinden? Vergangene Staffel saßen nicht nur Urgestein Dieter Bohlen (66), der Castingshow-Sieger der achten Staffel Pietro Lombardi (27) und der während des Formats entlassene Musiker Xavier Naidoo (48) in der Jury – Let's Dance-Sternchen Oana Nechiti (32) vervollständigte das Quartett. Nun wurde hinsichtlich der kommenden Runde im nächsten Jahr allerdings von einer Ablösung der Tänzerin gesprochen. Zu diesen Spekulationen äußerte sich der Rotschopf jetzt!

Nachdem sich Oana zunächst bedeckt hielt, meldete sie sich nun auf ihrem Instagram-Kanal doch zu Wort: : "Ich habe mitbekommen, dass schon gemunkelt und spekuliert wird, was die nächste DSDS-Staffel angeht. Ob ich weiterhin ein Teil davon sein werde, weiß ich wirklich noch nicht", klärte die Jurorin ganz offen auf. Allerdings würde sie sich laut eigener Aussage sehr darüber freuen. Aber selbst wenn ihre Reise Zeit bei dem Gesangswettbewerb vorbei sein sollte, werde sie die Erfahrung in Ehren halten – sie habe aus den gemeinsamen Stunden mit ihren Kollegen so viel mitgenommen!

"Fakt ist: Egal wie es ausgeht, wir sind und bleiben ein Team. Unsere Freundschaft und Ehrlichkeit ist nicht nur über den Bildschirm zu spüren, sondern auch im echten Leben. Wir sind füreinander da, wir stehen in direktem Kontakt und können immer offen und ehrlich miteinander sprechen", widmete sie Pietro und Dieter ein paar Zeilen. Der Poptitan unterstrich bereits, dass er Oana gern wieder dabeihaben würde.

