Beunruhigende Nachrichten für alle Fans von Oana Nechiti (32): Sie könnte nächstes Jahr nicht mehr Teil der DSDS-Jury sein. Die Profitänzerin bereicherte 2019 und 2020 die Castingshow und verzauberte mit ihrer sympathischen Art die Zuschauer. Jetzt sieht es so aus, als ob die 32-Jährige nicht noch einmal zurückkehren wird. Was ist dran an den Gerüchten zu Oanas Ausstieg und steht ihr Entschluss schon fest? Auch Dieter Bohlen (66) äußerte sich zu dem Thema.

"Es wird darüber beraten neue Leute in die Jury zu holen, aber es steht, soweit ich weiß, noch nichts fest. Ich hätte Oana gerne wieder als Kollegin dabei", offenbarte Dieter nun gegenüber der Bild. Obwohl noch nichts entschieden sei, werde nach den Informationen des Portals bereits nach einem Ersatz für die Powerfrau gesucht. Die Frau von Erich Klann (33) hielt sich bedeckt und machte nur eine vage Aussage zu ihrer Zukunft bei der Show. "Lassen wir alle erst mal rumlabern", lautete ihre Antwort zu diesem Thema.

Trotz aller Gerüchte gibt es noch kein genaues Statement, wie es jetzt für Oana weitergeht. Auf ihrem Instagram-Kanal bedankte sie sich bereits für die schönen Erfahrungen bei DSDS und bei ihren Followern. Ein Selfie von ihr im Studio der Show kommentierte sie mit den Worten: "Unser Finale war ein mega Erfolg, ich bin so dankbar und so stolz."

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, DSDS-Jurorin

TVNOW / Stefan Gregorowius Oana Nechiti bei DSDS

TV NOW/ Stefan Gregorowius Oana Nechiti als Jurorin bei DSDS



