Stormi Webster (2) ist eine richtige Wasserratte! Das Töchterchen von Reality-TV-Sternchen Kylie Jenner (22) verzaubert regelmäßig die Fans ihrer berühmten Mama – denn diese hält ihre Community nur zu gerne mit süßen Schnappschüssen über die Fortschritte ihres Sprosses auf dem Laufenden. Und dabei wird klar: Das kleine Mädchen ist längst kein Baby mehr! Jetzt verzückt der Lockenkopf die Follower mit einem Videogruß aus dem heimischen Pool.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Kylie am Dienstag einen Clip, der ihren Nachwuchs beim Schwimmen zeigt. Eines ist klar: Die Kleine genießt die Zeit und ist komplett in ihrem Element. Das Besondere daran: Sie trägt keine aufblasbaren Flügelchen oder benutzt eine Wassernudel. Ganz ohne Hilfe durchquert Stormi das Becken, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Sie fühlt sich pudelwohl und will am liebsten gar nicht mehr aufhören zu planschen. Mama Kylie ist absolut begeistert von der sportlichen Begabung ihres Kindes. Sie feuert Stormi sogar an und jubelt ihr zu.

Erst kürzlich ließ Kylie ihre Fans an ihrem Mutterglück teilhaben: Die 22-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Kanal ein herzerwärmendes Bild. In einem Meer aus Schaum schaut Stormi zwischen den Seifenblasen hervor und lächelt niedlich in die Kamera.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im April 2020

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, 2019

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner



