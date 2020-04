Aus Serkan Yavuz (27) und Jade Übach (26) werden wohl so schnell keine Freunde mehr! Es war die Sensation bei Big Brother: Der Ex-Bachelorette-Boy wurde ausgerechnet mit seiner einstigen Bachelor in Paradise-Flamme in den Container gesteckt! Ein wahres Fest für Reality-TV-Fans – denn, obwohl Serkan längst glücklich an Freundin Carina Spack (23) vergeben war, schreckte Jade nicht vor erneuten Avancen zurück. Das hatte natürlich eine Menge Drama zur Folge. Auch aus diesem Grund sagt der 26-Jährige nach seinem "Big Brother"-Exit ganz klar: Er will Jade nie wiedersehen!

Promiflash hat nach seinem freiwilligen Ausstieg aus dem Format mal bei Serkan nachgehakt, welchen seiner Mitbewohner er nicht vermissen wird – hier musste er wohl nicht lange überlegen: "Definitiv Jade", stellt der frühere Rosenjäger klar. "Sie soll einen weiten Bogen um mich machen." Hat sich ihre Beziehung durch die gemeinsame Zeit bei "Big Brother" also nicht im Geringsten verbessert? "Es gab nie ein Verhältnis. Jade spielt in meinem Leben keine Rolle und wird es auch nicht", lautet Serkans harte Antwort darauf.

"Als sie einzog, war es Fluch und Segen zugleich", erinnert er sich an den für ihn wohl prägendsten Show-Moment zurück. "Fluch, weil ich sie da nicht gebrauchen kann und Segen: Solange sie da war hätte ich mir keine Gedanken um Nominierungen machen müssen, weil ich durchgehend Jade nominiert hätte. Bis sie einen Abflug macht." Was sagt ihr zu Serkans Statement? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Anzeige

SAT.1 Jade Übach, TV-Star

Anzeige

Big Brother, Sat.1 Serkan Yavuz im "Big Brother"-Sprechzimmer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de