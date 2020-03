Wirft Serkan Yavuz (26) jetzt schon die Flinte ins Korn? Seine Zeit bei Big Brother hatte sich der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat wohl anders vorgestellt. Bei seinem Einzug am Montag traf er nämlich direkt mal auf eine alte Bekannte. Jade Übach – mit der er in der Kuppelshow einst rumgeknutscht hatte. Die kündigte rasch an, nach wie vor noch Interesse am 26-Jährigen zu haben – und das bringt Serkan, der eigentlich mit Carina Spack zusammen ist, ganz schön aus der Fassung: Er droht sogar mit seinem Auszug aus dem Container!

In der Folge vom Vortag konnte man Jade bei ihrem betrunkenen Gefühlsausbruch gegenüber Vanessa beobachten – da gab sie bekannt, dass sie glaube, sie passe besser zu Serkan als Carina. Dieses Thema wurde in der Villa direkt noch mal ausgiebig diskutiert. Ein Grund für Serkan, seine Bedenken im Sprechzimmer zu offenbaren: "Das wäre für mich Psychoterror, wenn sie alles beenden würde, ohne dass ich was mitbekomme... Dass ich mir heute solche scheiß Gedanken muss", zeigte er sich völlig verzweifelt. "Der Punkt ist der, Jade ist wie ein Kumpel, sie kann über jeden Scheiß lachen. Wir müssen aber zusammenleben. [...] Ich habe echt ein Problem. Wenn Kommentare kommen und ich irgendwie was lese, wie 'wie kannst du Carina hintergehen', dann bin ich hier raus!" stellte er auf drastische Weise klar.

Wegen dieses Gefühlschaos suchten Jade und Serkan direkt mal in der Küche das Gespräch. "Ich ignoriere dich nicht. Ich habe ja kein Problem mit dir", versicherte der 26-Jährige der Blondine. "Es geht mir nur um Carina. [...] Ich habe halt keinen Bock, dass wegen so einem Scheiß hier draußen eine Welt zusammenbricht", gab er seine Gedanken weiter preis. Und Jade? Die versicherte, Serkans Überlegungen nachvollziehen zu können: "Mach dir jetzt erst mal nicht so viele Gedanken", sprach sie ihm gut zu.

Big Brother, Sat.1 Jade Übach und Vanessa bei "Big Brother"

Big Brother, Sat.1 Serkan Yavuz bei "Big Brother"

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack im Februar 2020

