Sie ist in diesem Jahr die wohl ehrgeizigste Kandidatin: Lili Paul-Roncalli (21) gibt auf dem Let's Dance-Parkett alles! Aktuell gilt die 21-Jährige als absolute Favoritin der Tanz-Show. Aus gutem Grund – schließlich hat die Brünette für ihre Samba in der vergangenen Sendung nicht nur volle 30 Punkte von der Jury abgesahnt, sondern gleich noch ein seltenes Loblied von Joachim Llambi (55) obendrauf. Doch hat Lili auch wirklich das Zeug, Dancing Star 2020 werden? Ihre Freundin Elena Carrière (23) sagt ganz klar: Ja!

Im Promiflash-Interview plaudert die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin aus dem Nähkästchen und verrät, wie die "Let's Dance"-Teilnehmerin privat tickt – die jungen Frauen haben sich bei den Dreharbeiten zu dem TV-Format 7 Töchter kennengelernt. "Sie ist definitiv eine der diszipliniertesten 21-jährigen Frauen, die ich kenne, die sich wirklich mit voller Kraft in das reinhängt, was sie liebt, will und sich wünscht!", schwärmt Elena. "Sie hat einfach ein unglaubliches Körpergefühl, immer schon!"

"Seit 21 Jahren lebt sie im Zirkus und wurde dort zur Kontorsionistin ausgebildet und weiß ihren Körper einfach so gezielt einzusetzen, wie kaum andere – eben schon vor der Sendung!", schildert Elena weiter. Das Model sehe keinen Grund, warum Lili es nicht ins Finale schaffen sollte. "Sie ist in diesem Jahr meine klare Favoritin. Vor allem natürlich, weil ich sie gut kenne. Und ich drücke ihr die Daumen, dass sie es schafft!"

Thomas Burg / ActionPress Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im März 2020

Thomas Burg / ActionPress Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató bei "Let's Dance"



