Hat sie damit etwa schon ihr Final-Ticket gelöst? Heute flimmert endlich wieder eine neue Folge von Let's Dance über die deutschen TV-Mattscheiben. Nach einer kurzen Oster-Pause überraschten Lili Paul-Roncalli (21) und Profitänzer Massimo Sinató (39) wieder mal mit einer Hammer-Performance. Und auch die Jury um Joachim Llambi (55) war total aus dem Häuschen: Lili und Massimo haben erneut 30 Punkte für einen Tanz bekommen!

Mit ihrer Samba zu "Pon De Replay" von Rihanna zeigte sich die 21-Jährige heute mal von ihrer sexy Seite. In einem knappen Outfit ließ sie zusammen mit ihrem Tanz-Coach den Po wackeln. Doch die Jury war nicht nur von dem Auftritt an sich begeistert – auch Lilis Weiterentwicklung sorgte für Furore. "Du hast es endlich mal geschafft, ich sage mal, du bist ja eine sehr kontrollierte Frau, heute hast du alles herausgelassen. [...] Heute warst du so gut. Du hast alles gegeben, du hast dich nicht vertanzt", zog Joachim sein Fazit.

Diese Leistung spiegelte sich auch positiv in der Bewertung wieder – insgesamt 30 Punkte haben Lili und Massimo für ihren Tanz bekommen. Für Massi eine Premiere, wie er nach dem Auftritt verriet: "Ich hab noch nie mit einer Dame die 30 Punkte mit einer Samba geholt."

