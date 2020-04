Sind Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (28) nun schon Mann und Frau oder nicht? Das Paar hatte sich vor wenigen Wochen verlobt und die werdende Mama brachte jetzt auch die Hochzeits-Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: Sie hat ihren Nachnamen in den sozialen Netzwerken von Heger zu Pannek geändert. Ein Indiz, dass die beiden längst verheiratet sind? Angelina und Basti haben sich zu den Spekulationen noch nicht persönlich geäußert. Allerdings zeigt sich die Schwangere jetzt mit einem neuen Ring am Finger...

In ihrer Instagram-Story stellt die 28-Jährige eigentlich nur eine Kamera vor, doch wenn man sich die Clips genauer ansieht, fällt auf: Angelina trägt mittlerweile nicht mehr nur ihren Verlobungsklunker an der Hand, sondern noch ein zweites Schmuckstück – womöglich einen Ehering? Ob das Gegenstück an Bastis Finger zu finden ist, bleibt abzuwarten. Der Papa in spe hat sich seit Stunden nicht mehr in seiner Story gemeldet.

Vermutlich müssen sich die Fans der Turteltauben noch etwas gedulden, bis die Sache aufgeklärt wird. Schließlich haben Angelina und Basti bisher bei jedem Meilenstein ihrer Beziehung betont: Sie möchten ihr Glück vorerst nur mit Freunden und Familie teilen, bevor sie ihre Community einweihen.

Instagram / angelinaheger Angelina Hegers Verlobungsring

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Splash News Sebastian Pannek und Angelina Heger im Juli 2019



