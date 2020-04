Stefan Mross (44)' Verlobte ist sein Schutzengel! Bereits seit April 2017 gehen der Schlagersänger und seine Freundin Anna-Carina Woitschack (27) gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen November ging er schließlich vor ihr auf die Knie und machte ihr live im TV einen Heiratsantrag. Stefan ist sich sicher, in der ehemaligen DSDS-Kandidatin die Richtige gefunden zu haben. Sie ist aber offenbar nicht nur die Liebe seines Lebens, sondern auch dessen Retterin!

Im Interview mit Bunte verriet der 44-Jährige: "Anna-Carina ist mein Engel. Sie hat mir das Leben gerettet." Als er sie 2016 kennenlernte, habe er viel zu viel Alkohol getrunken, weil er mit sich selbst nicht zufrieden war. "Bei mir war das extrem. Hätte ich so weitergemacht, wäre ich vor die Hunde gegangen." Als die 27-Jährige in Stefans Leben trat, sollte sich alles zum Besseren wenden: "In den Gesprächen mit ihr reflektierte ich mich selbst und merkte, dass mein Kartenhaus kurz vorm Einstürzen war. Sie hat mir die Augen geöffnet, wurde mein bester Freund."

Eigentlich wollten der "Heimwehmelodie"-Interpret und seine Auserwählte ihre Liebe zueinander bereits im März mit dem Jawort besiegeln. Die aktuelle Ausnahmesituation machte den beiden nun allerdings einen Strich durch die Rechnung. Doch die Turteltauben haben schon einen Ersatztermin für ihre Hochzeit gefunden: "Im August oder September wollen wir dann in Mühldorf kirchlich heiraten."

Anzeige

Getty Images Stefan Mross im September 2015 in Berlin

Anzeige

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf dem Oktoberfest 2017 in München

Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de