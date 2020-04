Demi Lovato (27), Rebecca Mir (28) und Co.: Die meisten Stars zeigen sich auf den roten Teppichen oder auch auf ihren Social-Media-Kanälen immer top gestylt. Durch die aktuelle Lage fallen jedoch alle Großveranstaltungen aus und die Promis bleiben zu Hause. Dort muss es dann nicht das ganz große Abend-Make-up sein, wie unter anderem Lina Larissa Strahl (22) und Ireland Baldwin (24) ihrer Community nun beweisen – die Fans sind begeistert von der natürlichen Schönheit ihrer Vorbilder!

Auf Instagram posiert Sängerin Lina komplett ungeschminkt und präsentiert dabei ihre vielen Sommersprossen. Ihre Follower lieben das Selfie und kommentieren dieses mit "Wow so schön" oder "Du Schönheit". Auch Model Ireland setzt auf mehr Natürlichkeit und postet immer wieder Bilder, auf denen sie die unverfälschte Wahrheit ohne Schminke zeigt – die sich aber auf jeden Fall sehen lassen kann! Dazu schreibt sie: "Die Tatsache, dass ich kein Make-up trage, hat einen tollen Effekt auf meine Haut." Am sogenannten #NoMakeupMonday nimmt ebenso die Schauspielerin Demi teil. Mit dem Foto will sie zu mehr Selbstliebe aufrufen: "So sehe ich zu 85-90 Prozent der Zeit aus. Stolz auf meine Sommersprossen, stolz auf mein Booty-Kinn und stolz auf mich selbst, dass ich mich selbst liebe und akzeptiere."

Zu den deutschen Berühmtheiten, die mit ihrem natürlichen Look überzeugen, gehört außerdem die Moderatorin Rebecca. Erst kürzlich teilte sie ein Bild von sich beim Stand Up Paddling und zeigt sich darauf nicht nur ungeschminkt, sondern auch superdurchtrainiert!

