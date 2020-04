Bei Kisu läuft es aktuell wie am Schnürchen. Erst im vergangenen Jahr hat die Influencerin ihre kleine Familie gegründet. Vor der Geburt von Töchterchen Milena heiratete sie ihren Freund Kevin Tewe. Dass sie in ihm die ganz große Liebe gefunden hat, teilt sie ihrer Community immer wieder mit. Wie viel ihr Mann der Netz-Berühmtheit bedeutet, zeigt sich auch in einem aktuellen Post: Kisu richtet liebevolle Worte an Kevin zum Geburtstag!

Auf Instagram fasst die YouTuberin ihre Gefühle in Worte. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Mann, besten Freund und besten Vater für unsere Tochter. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Du machst mich zu einem besseren Menschen", schwärmt Kisu in ihrem Beitrag. Vor allem dankt sie Kevin für ihr wohl größtes Geschenk: Milena!

Dass der 30-Jährige ein guter Papa ist, betonte Kisu bereits vor wenigen Monaten. "Es ist nach wie vor so, dass er morgens und abends viel Zeit mit ihr verbringt und ich dann meine Dinge erledigen kann", erzählte sie ihrer Community auf YouTube.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin

Instagram / kisu Kisu, Influencerin

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Ehemann Kevin und Tochter Milena



