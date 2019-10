Sie sind endlich Mann und Frau! Erst im April dieses Jahres verkündete Kisu ihren treuen Fans eine freudige Botschaft: Die Bloggerin heiratet ihren Freund Kevin. Kurz darauf verriet das Paar die nächste süße News – sie werden auch noch Eltern einer Tochter. Nun stand endlich der große Tag vor der Tür: Kisu und ihr Liebster haben sich heute das Jawort gegeben!

Das verkündete die Netz-Berühmtheit vor wenigen Minuten auf Instagram. Mit dem ersten Schnappschuss als frisch angetrautes Ehepaar meldete sich die werdende Mama bei ihrer Community. "Mr & Mrs", betitelte Kisu ganz simpel ihr Foto kurz nach der standesamtlichen Trauung. Bereits im Vorfeld verriet die Beauty, dass sie ihren großen Tag im engsten Kreis zelebrieren wollte – vor allem aber noch kurz vor der Geburt.

Im Promiflash-Interview hatte die Content Creatorin ihre Eheschließung sogar schon vorab angedeutet. "In drei Wochen heiraten wir standesamtlich und dann nächstes Jahr im Sommer heiraten wir dann in groß”, hatte Kisu bei "Schön für mich"-Event von Rossmann verraten. Auf eine größere Feier kann sich das frischgebackene Ehepaar nun also noch freuen.

