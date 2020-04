Diese Woche wird Laura Müller (19) wohl ihren Lebtag nicht vergessen: Am Montag ging ihr Schatzi Michael Wendler (47) über den Dächern von Köln vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an! Natürlich sagte die Influencerin "Ja". Aber entsprach der Antrag auch ihren Vorstellungen oder hätte ihr Ehemann in spe etwas anders machen sollen? In einem Interview schwärmte die 19-Jährige jetzt in den höchsten Tönen von dem bisher wohl romantischsten Moment in ihrem Leben!

Offenbar hat der Wendler alles richtig gemacht. Nach der Let's Dance-Show am Freitag plauderte die Teenagerin bei Exklusiv aus dem Nähkästchen. "Ich habe mir vorher ja schon einen Antrag gewünscht, aber ich wurde überrascht, weil er noch schöner war als vorgestellt", erzählte sie gegenüber Moderatorin Frauke Ludowig (56). Der Abend sei ein Traum gewesen, fasste sie verliebt zusammen.

Die Verlobung scheint Laura beflügelt zu haben, denn in der achten Show bekam sie ihre bisher höchste Bewertung: Für ihren Tango mit Christian Polanc (41) erhielt sie sagenhafte 26 Punkte. "Ich hatte Gänsehaut. Du hast das so fein gemacht. Der richtige Ausdruck, die richtige Körperhaltung. Ich gebe zu, das war dein bester Tanz bis jetzt", schwärmte Motsi Mabuse (39).

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"



