Shailene Woodleys (28) Beziehung zu Ben Volavola (29) ist gescheitert! Ende 2017 hatte die "Divergent"-Darstellerin noch die Liebe zu ihrem neuen Freund bekannt gegeben. Die Schauspielerin und der Rugby-Spieler behielten ihre Partnerschaft zwar größtenteils für sich, einige Pärchenauftritte gab es dennoch. Mittlerweile gehen Shailene und Ben getrennte Wegen. Den Schlussstrich zog die 28-Jährige – den Grund für diese Entscheidung verrät sie nun in einem Interview.

"Ich war in einer Beziehung mit jemandem und es lief so ziemlich auf Hochzeit und Kinder hinaus", erzählt Shailene der Frauenzeitschrift Bustle. Doch statt eine Zukunft mit Ben zu planen, habe sie während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Endings Beginnings" einen Entschluss gefasst: "Ich habe festgestellt, dass ich immer noch in dem Alter bin, in dem ich mich nicht festlegen will. Ich war nicht so bereit für ihn, wie ich es gerne gewesen wäre." Die US-Amerikanerin habe sich selbst während der Beziehung noch nicht ganz geliebt.

Seit der Trennung von Ben geht Shailene allein durchs Leben – und das soll sich so schnell auch nicht ändern. "Ich habe beschlossen, für eine Weile Single zu bleiben", stellte der Freigeist vor Kurzem in einem Interview mit der New York Times klar.

Getty Images Schauspielerin Shailene Woodley

Getty Images Ben Volavola und Shailene Woodley, 2017

Getty Images Shailene Woodley im März 2020



