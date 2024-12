Beziehung mit Aaron Rodgers war für Shailene Woodley "Hölle"

Seit rund zwei Jahren sind Shailene Woodley (33) und Aaron Rodgers (41) getrennt. Bei der US-Schauspielerin hat die Beziehung allerdings tiefe Wunden hinterlassen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Seele, mein Glück und meine Glückseligkeit in der Beziehung verloren habe. Es war die Hölle", berichtete sie nun im Interview mit Outside. Während die "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Bekanntheit und der NFL-Quarterback zusammen waren, rutschte Shailene in eine schwere Depression. Angstzustände und unendliche Traurigkeit gehörten lange zu ihrem Alltag. Erst als Schluss war, konnte sie sich auf ihre Genesung konzentrieren.

Dennoch war die Beziehung zwischen Shailene und Aaron nicht durchweg negativ. "Die Liebe war nicht richtig, aber dafür wunderschön", betonte sie. In dieser schwierigen Zeit habe ihr vor allem der Kontakt mit Tieren geholfen, erklärte sie: "Besonders die Arbeit im Pferdestall hat mir geholfen!" Bis heute ist ihre Seele nach eigenen Aussagen noch nicht vollständig geheilt. "Sogar heute muss ich noch heulen, wenn ich an die Beziehung denke! Ich hatte mir das Herz gebrochen, dann ist es wieder verheilt – bis es mir wieder gebrochen wurde. Es hat sehr lange gedauert, bis ich verstanden hatte, dass ich den Schmerz einer kaputten Beziehung nicht einfach heilen kann. Nur die Welt und die Leute um mich herum können das", stellte die 33-Jährige klar.

Shailene und Aaron waren nicht nur zusammen, sondern auch eine gewisse Zeit lang verlobt. Die Verlobung wurde dann allerdings aufgelöst. Trotz der Trennung musste die Schauspielerin ihrer Arbeit nachgehen. Wie schwer das für sie war, verriet sie bereits im vergangenen Jahr gegenüber Porter: "Es war schwer zu arbeiten, während ich die dunkelste und härteste Zeit meines Lebens durchmachte. Es war Winter in New York und mein Privatleben war beschissen, also fühlte es sich acht Monate lang so an, als wäre ich in einer großen Schmerzblase."

Anzeige Anzeige

Getty Images Shailene Woodley im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shailene Woodley im Januar 2024

Anzeige Anzeige