Shailene Woodley (28) im Intim-Talk! Der Divergent-Star hat schon in der Vergangenheit keinen Hehl um seine Experimentierfreude in Sachen Liebe gemacht. Auch ohne öffentliches Coming-Out hat Shailene bereits zugegeben, offen für gleichgeschlechtliche Beziehungen zu sein. Trotzdem hält sie ihr Beziehungsleben doch relativ weit aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt war Shailene mit Basketball-Star Ben Volavola (29) liiert, aktuell gibt sie aber an, glücklicher Single zu sein. Jetzt verrät die Schauspielerin ein ziemlich pikantes Detail über ihre Vergangenheit: Sie hatte schon einmal eine offene Beziehung.

"Ich hab schon Erfahrungen in beiden Bereichen gesammelt: Ich war in einer streng monogamen Beziehung und hatte eine offene Beziehung", gibt sie in einem Interview mit der New York Times zu. Sie findet, solange die Kommunikation zwischen einem Paar stimme, könne jegliche Art von Liebe funktionieren. "Es sollte keine Regeln geben, nur die, die beide Partner für sich festgelegt haben", findet sie. Und sie betont, dass Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein einfach das Wichtigste seien.

Aktuell genießt die 28-Jährige allerdings ihr Single-Leben in vollen Zügen. "Ich habe beschlossen, für eine Weile Single zu bleiben", stellt sie im Gespräch mit der Zeitung klar. Sie wolle sich nicht Hals über Kopf in eine neue Beziehung stürzen, ohne sich wirklich über ihre Gefühle klar zu sein. "Hast du dich wirklich in die Person verliebt oder magst du nur alles, was die Person für dich bereithält?", fragt sich Shailene.

Getty Images Shailene Woodley bei der Paris Fashion Week

Getty Images "Divergent"-Star Shailene Woodley

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin



