Arbeit im Pferdestall half Shailene Woodley nach Trennung

Die Schauspielerin Shailene Woodley (33) hat offen über ihre Depression nach der Trennung von Aaron Rodgers (41) gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin Outside erzählte sie, wie sie Anfang 2022 den tiefsten Punkt ihres Lebens erlebte. Zu diesem Zeitpunkt trennten sich die "Divergent"-Darstellerin und der Footballer. In dieser schweren Zeit habe es ihr geholfen, gemeinsam mit einer Freundin ehrenamtlich auf einem Pferdehof auszuhelfen. "Wir suchten uns eine beliebige Pferderanch und schaufelten Pferdemist. Wir machten die Hufe sauber und bürsteten die Pferde – und für 20 Minuten an diesem Tag dachte ich, das Leben könnte wieder in Ordnung sein", betonte sie.

Shailene erklärte, dass sie damals "wirklich mit Depression und Angst zu tun hatte" und sich "vollständig von ihrer Seele getrennt" fühlte. "Ich wusste, dass ich depressiv war, als ich einen Baum ansah und nichts fühlte", sagte sie gegenüber dem Magazin. Neben der Arbeit auf der Pferderanch ging sie auch surfen, wanderte und sammelte im Zeichen des Umweltschutzes Müll. Nach etwa sechs Monaten habe ihre Depression nachgelassen.

Die Trennung von Aaron, dem NFL-Quarterback, machte Anfang 2022 die Runde: Im Februar wurde das Ende ihrer Verlobung publik. Ein Insider berichtete zu diesem Zeitpunkt gegenüber In Touch: "Während Shailene Aarons Karriere unterstützte, hat er Football immer an erste Stelle gesetzt und sie haben kaum noch Zeit miteinander verbracht."

Getty Images Aaron Rodgers bei einer Pressekonferenz der New York Jets, Mai 2024

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

