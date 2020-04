Anne Wünsche (28) hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht! Die Influencerin hat allen Grund zur Freude: Sie hat die nächste Follower-Marke geknackt und erreicht mit ihrem täglichen Social-Media-Content mittlerweile über 800.000 User! Die Laiendarstellerin kann es kaum fassen – und hat sich zur Feier des Tages eine schöne Idee einfallen lassen: Sie möchte anderen Menschen etwas Gutes tun – und das gleich dreifach!

"Ich möchte natürlich auch etwas zurückgeben und habe mir etwas ganz Besonderes überlegt: Ich werde spenden", verkündet sie auf Instagram. Zum einem habe sie 2.500 Euro an den Verein Kolibri überwiesen, der sich für krebskranke Kinder einsetzt. Doch auch den Kids ihrer zahlreichen Fans möchte sie eine Freude bereiten: "Da werde ich mir ein paar Familien raussuchen und werde den Kindern ein paar tolle Sachen schicken", erklärt sie in ihrer Story. Weitere Auserwählte dürfen an einer Aktion teilnehmen, bei der sie süße Videobotschaften von den Disney-Helden Arielle und Elsa erhalten.

Die letzten Male hatte Anne stets Gewinnspiele und Geschenke für Erwachsene gemacht, doch auch die Kleinen unter uns sollte man nicht vergessen, betont sie. Ihren beiden Töchtern Miley und Juna kann sie so viele Spielsachen bieten – andere Eltern hätten eben nicht diese finanziellen Möglichkeiten. Genau diese Menschen möchte sie nun beschenken.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, April 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna

