Sylvana Wollny (28) schwelgt im absoluten Elternglück! Die Tochter von Silvia Wollny (55) ist selbst bereits seit Jahren Mutter: Mit ihrem Mann Florian Köster (31) zieht sie ihre gemeinsamen Töchter Celina-Sophie Wollny (6) und Anastasia Sophie Wollny groß. Dass die 28-Jährige in ihrer Mutterrolle aufgeht, beweist sie mit regelmäßigen Bildern ihrer Sprösslinge im Netz. Jetzt begeisterte sie ihre Community mit einer Liebeserklärung der Extraklasse!

Auf ihrem Instagram-Account lud Sylvana ein Foto ihres jüngsten Kindes hoch: Darauf sitzt Klein-Anastasia in einem Sommeroutfit inklusive Sonnenhut auf der Wiese und grinst wie ein Honigkuchenpferd. Noch entzückender ist nur die Bildunterschrift: "Ich bin so stolz und dankbar, deine Mama sein zu dürfen. Ich wusste nicht, dass zwei (du und deine wunderbare Schwester) Menschen solch ein Glück versprühen können. Ich liebe euch beide so sehr, dass ich es nicht mal in Worte fassen kann", schwärmte die Fernsehbekanntheit von ihrer Familie.

Während der Wonneproppen erst seit Juli 2019 ihren Alltag auf den Kopf stellt, ist ihre Erstgeborene Celina-Sophie schon seit über sechs Jahren ihre treue Begleiterin. Das kann Sylvana selbst kaum fassen: "In Kürze wird deine Schwester einfach schon sieben Jahre und du ein Jahr, wo ist die Zeit nur hin? Ihr werdet so unglaublich schnell groß", schrieb sie in weiteren Zeilen.

Instagram / sylvana_wollny Celina-Sophie Wollny

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollnys Tochter Anastasia Sophie

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL2 Florian Köster, Celina-Sophie und Sylvana Wollny



