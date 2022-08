Türkei-Umzug der Wollnys: Celina-Sophie (9) ist verzweifelt

Große Enttäuschung bei Celina-Sophie Wollny (9)! Schon vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die meisten Mitglieder der Wollnys für ein Jahr in die Türkei ziehen werden. Neben dem TV-Großfamilienoberhaupt Silvia (57) und ihrem Partner Harald (62) wollten unter anderem auch Sarafina (27) und ihr Mann Peter (29) mit ihren beiden Kindern probeweise auswandern. Sylvana (30) und Florian (34) haben dagegen vor, mit ihren beiden Töchtern in Deutschland zu bleiben. Ihre Erstgeborene Celina-Sophie nahm die Nachricht, bald von einem Großteil ihrer Verwandtschaft getrennt zu sein, überhaupt nicht gut auf!

In der aktuellen "Die Wollnys"-Folge ist der Moment zu sehen, in dem die Neunjährige von der Entscheidung ihrer Familie erfuhr. "Wir werden nicht mitgehen. Wir bleiben hier. [...] Wir können nicht mit, weil du in die Schule musst", begann Sylvana zu erklären. Doch ihre Tochter wollte das einfach nicht glauben. Sie verschränkte die Arme, senkte den Kopf und sprang ihrer Mutter, aber auch ihrer Großmutter auf den Arm. "Wenn Ferien sind, fahren wir immer hin, um Oma und Opa zu besuchen", versuchte Sylvana, die Schülerin zu trösten – allerdings ohne Erfolg.

Sylvana hatte jedoch schon mit der Reaktion ihrer Tochter gerechnet. "Das war zu erwarten. Sie ist von Geburt an mit allen aufgewachsen und so was ist nicht leicht für sie, aber sie muss es akzeptieren und verstehen, genauso wie wir ja auch verstehen und akzeptieren, dass sie traurig darüber ist", betonte die 30-Jährige. Das sei zwar nicht einfach, aber sie glaube, dass sie das trotzdem hinbekommen werde.

Anzeige

RTL2 Die Wollnys, TV-Großfamilie

Anzeige

RTL2 Silvia und ihre Enkelin Celina-Sophie Wollny

Anzeige

RTL2 Flo und Sylvana mit ihren Töchtern Celina-Sophie und Anastasia Sophie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de