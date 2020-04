Vogue Williams (34) schwelgt zurzeit im absoluten Babyglück. Nach der Geburt ihres Sohnes Theodore Frederick Michael im September 2019 erwartet sie nun mit ihrem Ehemann Spencer Matthews (30) ihr zweites Kind. Wie die TV-Bekanntheit ihrer Community in den sozialen Medien bereits verraten hat, freut sich die kleine Familie auf ein Mädchen. Auf einem aktuellen Schnappschuss präsentiert Vogue im Netz ihren Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Profil hat die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin das Foto geteilt. In einem geblümten grünen Sommerkleid mit Rüschen zeigt Vogue ihren Bauch, allerdings versteckt ihr Outfit ihre Schwangerschaftsfigur beinahe komplett. "Ich habe nun offiziell meine Wintergarderobe ausgetauscht. Von nun an gibt es nur noch geblümte Kleider", gibt das Model fröhlich bekannt.

In einem früheren Post erzählte die Radiomoderatorin mehr über ihre zweite Schwangerschaft und wie es ihr bisher ergangen sei. Vogue meinte, dass sie sich dicker fühle als beim ersten Mal. Die werdende Zweifach-Mama versuche allerdings, trotzdem eine positive Einstellung zu behalten. "Das Beste an einer zweiten Schwangerschaft ist, dass man nicht viel Zeit hat, darüber nachzudenken", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im April 2020

Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und ihr Sohn Theodore im April 2020

Anzeige

Getty Images Vogue Williams bei einem Event in London im April 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de