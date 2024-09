Vogue Williams wehrt sich gegen Bodyshaming auf Social Media

Vogue Williams (38) ist trotz drei Schwangerschaften in den vergangenen sechs Jahren topfit und zeigt ihren sportlichen Body gerne bei Social Media. Aber auch das Model hat mit kritischen Kommentaren zu kämpfen: Viele bezeichnen sie als zu dünn. Im Gespräch mit The Sun äußert sie sich nun zum Thema Bodyshaming. "Es bedeutet mir absolut nichts, was jemand über meinen Körper sagt, denn wisst ihr was? Ich fühle mich wirklich fit und wirklich gesund", betont die Beauty. "Ich habe seit einer langen Zeit das gleiche Gewicht und meine Körperform hat sich nie großartig verändert [...] – das ist einfach meine Körperform", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich mache nicht wirklich Diät, aber ich trainiere viel."

Die 38-Jährige hält absolut nichts von Menschen, die im Internet schlecht über andere reden. "Ich würde niemals in einer Million Jahren etwas Negatives zu jemandem online sagen, wenn ich ihn nicht kenne", stellt sie klar. Stattdessen findet die Irin umso schönere Worte für ihren Ehemann Spencer Matthews (36) – die beiden teilen neben ihren Kindern nämlich auch die Leidenschaft zum Sport. "Er sieht großartig aus. Er ist in phänomenaler Form. Darf ich ehrlich sein? Ich bin noch nie mit einem Kerl mit seinem [neuen] Körpertyp ausgegangen – er sieht absolut umwerfend aus", verfällt Vogue ins Schwärmen.

Tatsächlich war der Schwager von Pippa Middleton aber nicht schon immer so fit wie seine Frau. In der Vergangenheit brachte die "Made in Chelsea"-Bekanntheit deutlich mehr Kilos auf die Waage. 2023 änderte er dann aber seinen Lebensstil und fing an zu trainieren. Sein Ziel: Er möchte in 30 Tagen 30 Marathons in der Wüste Jordaniens laufen und damit einen Weltrekord aufstellen. "Ich war schon immer sehr neugierig darauf, wie weit Geist und Körper gehen können, und ich wollte unbedingt eine Herausforderung entwerfen und erschaffen, die eine 'Weltneuheit' wäre", erklärte der 36-Jährige zu Gast in der Show "Lorraine".

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews, August 2024

Instagram / spencermatthews Spencer Matthews im Dezember 2023

