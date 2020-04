Gutes Timing ist für eine frischgebackene Mutter das A und O! Anfang März war es endlich so weit: Jenna Dewan (39) konnte nach langem Warten endlich ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Seither hält Söhnchen Callum die Schauspielerin ganz schön auf Trab. Klar, dass da nur wenig Zeit für die eigenen Bedürfnisse bleibt. Auf ihre regelmäßigen Workouts will die Sportskanone aber nicht verzichten – und damit sie das auch nicht muss, ist ein cleveres Zeitmanagement gefragt, wie Jenna nun auf ihrem Social-Media-Kanal bewies.

Mit einem TikTok-Video gab die Brünette nun Einblicke in ihren Alltag mit Kind. Im Sport-Outfit sitzt sie darin auf der Yogamatte. Glücklich lächelt die 39-Jährige in die Kamera, bevor sie ihre knallharten Sportübungen zum Besten gibt: Anstrengende Plank-Positionen, Sprünge und weitere anstrengende Übungen finden sich auf Jennas To-do-Liste. Doch wo ist ihr kleiner Sohn währenddessen? Offenbar im Bett! "Das Beste aus der Mittagsschläfchen-Zeit machen", betitelte sie die Aufnahme in ihrer Instagram-Story.

Auch wenn die babyfreie Zeit hin und wieder guttut – von den gemeinsamen Stunden mit ihrem Neugeborenen scheint Jenna dennoch nie genug zu bekommen. In den vergangenen Tagen zeigte sich die Ex von Channing Tatum (40) regelmäßig auf süßen Schnappschüssen im Kuschelmodus mit Callum.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Callum an Ostern

Instagram / jennadewan Jenna Dewan beim Workout

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn Callum im März 2020



