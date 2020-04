Diese frischgebackene Mama will ihren Sprössling gar nicht mehr aus den Augen lassen! Seit März 2020 kann sich Jenna Dewan (39) nicht nur an süßen Schmuse-Momenten mit ihrem erstgeborenen Töchterchen Everly Tatum (6) erfreuen: Die Schauspielerin kann jetzt auch das erste gemeinsame Kind mit ihrem Verlobten Steve Kazee (44) in die Arme schließen. Seither hält die Mutter des kleinen Callum Michael Rebel Kazee ihre Fans über ihren neuen Alltag auf dem Laufenden. Und zu dem gehört offenbar vor allem eines: Kuscheln!

In Jennas Instagram-Story ging es die vergangenen Tage besonders zärtlich zu: Sie postete ein Mutter-Kind-Pic nach dem anderen! Besonders drollig an den Aufnahmen mit ihrem Hosenmatz: Während Jenna stets über beide Ohren strahlt, verdeckt Klein-Callum doch tatsächlich ständig sein Gesicht! "Ich weiß, wie du dich fühlst", zeigte sich die wohl übermüdete Mama verständig für die Aktion ihres Sprösslings.

Obwohl ihre Community demnach auf das Gesicht des kamerascheuen Babys verzichten musste, gab es in den Beiträgen dennoch viel zu sehen: Anlässlich der Ostertage hatte Jenna ihrem Nesthäkchen einen Strampler mit Hasen-Schwänzchen und einen Pulli mit Karotten-Aufdruck angezogen. Sie selbst trug sogar lustige Plüsch-Ohren!

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn Callum

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn Callum an Ostern



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de