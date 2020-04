Offene Worte von Alexander Hindersmann (31)! Der Personal Trainer wurde durch seine Teilnahme an diversen Kuppelshow-Formaten wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise bekannt. Trotz anfänglicher Schüchternheit schien er schließlich besonders dank seiner einfühlsamen Seite bei den Frauen punkten zu können. Auf Social Media zeigt Alex momentan seine unterschiedlichen Facetten, er gibt er sich regelrecht verletzlich. Einen solch ehrlichen Blick in seine Gefühlswelt hätte der Hottie noch vor einigen Jahren auf keinen Fall zugelassen!

Doch die Erfahrungen der letzten Zeit haben Alex die Furcht, auch zu vermeintlichen Schwächen zu stehen, genommen: "Früher ging das nicht. Ich wollte immer stark sein und keine Schwäche zeigen. Habe vieles verdrängt und mit mir selbst ausgemacht. Emotionen konnte ich nur schlecht zulassen, das ist heute zum Glück anders", verrät der Reality-TV-Star in seinem aktuellen Instagram-Posting. Über diese Entwicklung sei der Sportfan ziemlich glücklich, doch teilt er seiner Community im Folgenden mit, dass ihm die aktuelle Gesundheitslage die Stimmung so richtig vermiese: "2020 sollte das Jahr werden.[...] Doch gerade steht man auf der Stelle, man ist 'alleine'. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt, aber es gibt auch Momente, in denen ich nicht gut drauf bin und vielleicht auch mal die eine oder andere Träne fließt", erklärte er weiter.

Das Geständnis kommt bei seinen Fans richtig gut an – Alex erhält viel Zuspruch unter dem Post. "Toller Text, auch Männer dürfen weinen, das ist nicht schlimm und ich finde, es macht dich auch sympathisch", oder "Du sprichst mir aus der Seele", lauteten etwa zwei Kommentare seiner Follower.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Star

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Bachelorette-Sieger 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Star



