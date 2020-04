Claudia Obert (58) trifft wieder auf ihre Reality-TV-Freundin! Vergangene Woche entschied sich die Luxus-Liebhaberin nach einigen fiesen Mobbing-Attacken, das TV-Format Promis unter Palmen zu verlassen. Vor allem mit Bastian Yotta (43) und Carina Spack (23) geriet sie am Ende ziemlich heftig aneinander. Doch eine Ex-Kandidatin hielt die ganze Zeit über zu der Unternehmerin – und besuchte sie nun auch in deren Boutique.

Evanthia Benetatou (28) und die Luxus-Lady verstehen sich nach ihrer gemeinsamen Zeit vor der Kamera prächtig. Das bewiesen die zwei nun bei einem gemeinsamen Exclusiv-Interview, in dem sich das ehemalige Bachelor-Babe an Claudias Momente bei "Promis unter Palmen" zurückerinnerte: "Der schlimmste Moment war für mich einfach, als du angefangen hast zu weinen. Ich hatte Tränen in den Augen", gab Eva offen zu. In ihren Augen wären viele Menschen nicht mit dem intellektuellen Grad der 58-Jährigen zurecht gekommen.

Wie sehr Claudia unter ihren einstigen Mitstreitern litt, machte sie selbst auch immer wieder deutlich. "Für mich hatte das den Eindruck der emotionalen Folter", verriet die Geschäftsinhaberin im Gespräch mit RTL. Für sie habe sich die Situation sogar wie im "Knast" angefühlt.

Langel,Oliver "Promi Big Brother"-Star Evanthia Benetatou

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Ex-"Big Brother"-Kandidatin

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"



