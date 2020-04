Katherine Schwarzenegger (30) und Chris Pratt (40) schweben nach wie vor auf Wolke sieben. Kurz nach seiner Scheidung 2018 machten der Schauspieler und die Tochter von Arnold Schwarzenegger (72) ihre Beziehung und gleichzeitig ihre Verlobung öffentlich. Im vergangenen Juni gaben sie sich dann bei einer romantischen Zeremonie im kalifornischen Montecito das Jawort. Jetzt plauderte Katherine aus dem Nähkästchen und verriet das Geheimnis ihrer jungen Ehe.

Gegenüber Us Weekly erklärte die Beauty: "Ich bin seit letztem Juni verheiratet, und Kommunikation ist das größte Geschenk, das man in einer Beziehung haben kann." Miteinander sprechen ist bei den beiden offenbar der Schlüssel zu einer glücklichen Partnerschaft. Daher haben die Aktivistin und der "Guardians of the Galaxy"-Star die Regel, nicht wütend ins Bett zu gehen, da beide nicht gut darin seien, Dinge ungesagt zu lassen.

Dennoch ist sich die 30-Jährige bewusst, dass sie noch ganz am Anfang stehen und die größte Prüfung letztendlich die Zeit sei. "Meine Mutter erinnert mich auch gerne daran, dass ich im Laufe der Jahre mehr lernen werde", meinte Katherine in dem Interview.

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger im Februar 2020

Facebook / Chris Pratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger



