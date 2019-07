Sie können ihr Glück kaum fassen! Erst im Sommer vergangenen Jahres waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Chris Pratt (40) sein Herz an Katherine Schwarzenegger (29) verloren haben könnte. Bereits im Januar machte der Schauspieler Nägel mit Köpfen und ging vor der Autorin auf die Knie. Nach einer romantischen Hochzeit verbrachten die beiden nun auch ihre Flitterwochen miteinander – und scheinen dieses Feeling noch immer zu genießen. Chris verriet jetzt: Er und Katherine sind mitten in der Honeymoon-Phase!

Im Interview mit Entertainment Tonight kam der 40-Jährige aus dem Schwärmen über seine Ehe gar nicht mehr heraus. Zuvor gab Chris allerdings zu, dass es schön sei, “den Stress der Zeremonie hinter sich zu haben”. Die Auszeit mit Katherine scheint dem Ex-Mann von Anna Faris (42) mehr als gutgetan zu haben: “Aber ja, wir sind in der Honeymoon-Phase. Es fühlt sich wirklich gut an und wir sind einfach sehr glücklich”, freute sich der “Guardians of the Galaxy”-Star. Während Chris die Zweisamkeit mit seiner Frau offenbar im Hier und Jetzt genießt, scheint die schon weitere Zukunftspläne zu schmieden.

Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail ausplauderte, solle Katherine schon davon träumen, Mama zu werden: “Es ist wirklich so eine schöne Beziehung. Katherine kann es kaum erwarten, eine Familie mit Chris zu haben.”

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Jesse Grant/Getty Images for Disney Chris Pratt, Schauspieler

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

